Le championnat de Tunisie de basketball de la Nationale A (seniors hommes) reprendra ses droits le 3 juin prochain après plusieurs semaines d'arrêt à cause du coronavirus, si l'autorité de tutelle donne son accord, a annoncé la Fédération tunisienne (FTBB) samedi.

Réuni samedi par visioconférence pour examiner les différentes décisions émanant des consultations avec les clubs des Nationales A et B (hommes et dames), le bureau fédéral a également décidé que le retour de la compétition de la Nationale B le 10 juin et féminine (A et B) aura lieu le 20 juin, alors que les entraînements devront reprendre le 4 mai sous forme de petits groupes (3 joueurs par groupe au maximum).

La FTBB souligne, dans ce cas, la nécessité de respecter les mesures sanitaires recommandées par la fédération et le protocole sanitaire qui sera annoncé par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

La fédération a également fixé le nombre de personnes autorisées à accéder à la salle à 21 personnes par club et limité la présence sur le banc des remplaçants aux joueurs et au staff techniqu es, tandis que les médecins et les kinés s'installeront dans une autre place et les responsables des clubs dans les gradins.

Le bureau fédéral a par ailleurs donné son accord pour exonérer les clubs et les dirigeants de leurs dettes envers la fédération.

La FTBB a aussi décidé de maintenir la Super coupe de Tunisie, affirmant qu'elle sera disputée dès que le trafic aérien reprendra et la vie retourne à la normale en Tunisie et en France, afin de respecter le contrat signé entre la fédération tunisienne et la société française organisatrice.