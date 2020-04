La Fédération française de cyclisme (FFC) estime que la pratique du vélo doit à nouveau être autorisée à compter du 11 mai, date annoncée pour la sortie du confinement en France, indique samedi un communiqué de la FFC.

LA FFC a estimé qu'un non-retour de l'activité cycliste «constituerait une véritable discrimination vis-à-vis de (son) sport».

«Il serait impensable que les restrictions de pratique individuelle du cyclisme puissent perdurer au-delà de cette date, à l’heure où de plus en plus de voix, comme celle de l’OMS, s’élèvent pour souligner les bienfaits de la pratique du vélo sur la santé publique», insiste la FFC, qui estime que «le vélo présente une opportunité sans précédent de transformer en profondeur et de manière pérenne la mobilité dans notre pays».

Alors que la question de pouvoir faire ou non du vélo avait fait débat au début du confinement, la FFC s'était montrée très claire dans un communiqué publié le 19 mars dernier et relayé par le ministère des Sports.

«La pratique du sport cycliste communément admise, n'entre pas dans les conditions prévues au décret et constitue donc une infra ction susceptible de verbalisation», avait-elle indiqué.

Un peu plus d'un mois plus tard, l'instance présidée par Michel Callot explique qu'elle prépare un plan pour «démontrer clairement qu’avec des gestes barrières facilement applicables et en respectant des mesures de distanciation sociale, il est possible de pratiquer le cyclisme, sans s’exposer soi-même ou exposer les autres à un risque de contamination».

La FFC, qui espère pouvoir organiser des compétitions «le plus rapidement possible», estime par ailleurs que son réseau de clubs peut avoir un rôle à jouer «pour accompagner le retour à l’école de nos enfants», qui est prévu à partir du 11 mai de manière progressive et sur la base du volontariat des parents.