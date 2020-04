La section des scouts musulmans algériens (SMA) de Sidi Bel Abbès a distribué 1.932 kits alimentaires aux familles nécessiteuses et vulnérables affectées par les répercussions du coronavirus, a-t-on appris samedi, du commissaire des "SMA" de la wilaya, Habib Bouras.

Les opérations de collecte et de distribution des kits alimentaires sont organisées au niveau du siège de la section des scouts de la wilaya, et ce, dans le cadre d'un contributions aux efforts préventifs contre la propagation du coronavirus.

Cet élan de solidarité se poursuivra par d'autres opérations au cours des prochains jours où plusieurs groupes des scouts collecteront à travers les commues de la wilaya des denrées alimentaires auprès des bienfaiteurs, a-t-il souligné.

La section de wilaya des SMA , participe également dans une opération initiée par les directions de l'action sociale et du commerce pour la collecte et à la distribution de kits alimentaires destinés aux familles et aux couches touchées par les répercussions de l'épidémie de Coronavirus, où plus de deux mille kits alimentaires ont été distribués dans 11 communes du sud de la wilaya.

Les SMA de Sidi Bel Abbes ont également contribué à la collecte et répartition de 1500 couffins du ramadhan le week end dernier à Sidi Bel Abbès en faveur des nécessiteux.

Outre ces actions de solidarité, cette organisation a organisé 59 opérations de sensibilisation des citoyens des risques du coronavirus au niveau des places publiques, axes routiers et a pris part à 44 opération de désinfection des édifices publics et d'autres à travers les communes, en plus de la confection de 600 masques, produits de stérilisation, des gants médicaux, blouses de protection distribués aux staffs médicaux et paramédicaux exerçant à l’EPH "Dahmani Slimane" qui accueille des cas atteints du covid 19.