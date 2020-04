Près de 30.000 sachets de tabac à chiquer ainsi que 6.000 gobelets jetables, destinés à la spéculation, ont été saisis dans un garage appartenant à un individu résidant dans la commune de Ben M’Hidi (El Tarf), a-t-on appris samedi du chargé de la communication à la sûreté de la wilaya.

Agissant sur la base d’une information faisant état du stockage à l’intérieur d’un garage d’une importante quantité de marchandise diverse, les services de la sûreté de daïra de Ben M’Hidi ont effectué une perquisition du local en question, ce qui a permis la saisie, outre des produits suscités, plus de 900 lames à raser, a ajouté le commissaire principal, Mohamed Karim Labidi.

Le propriétaire du garage, qui ne disposait pas de factures, envisageait d’écouler sa marchandise en usant de pratiques spéculatives,comptant en cela sur la limitation des déplacements des citoyens confinés en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, a souligné la même source.

Cette opération, s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la vente informelle et les pratiques spéculatives, a déclaré le commissaire principal Labidi, précisant qu’un dossier judiciaire a été, par ailleurs, élaboré et transmis au tribunal correctionnel de Dréan devant lequel cet individu devra répondre des griefs qui lui sont reprochés.