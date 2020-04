Le vaisseau cargo russe Progress avec plus de 2,5 tonnes de cargaison à bord s'est arrimé samedi à la Station spatiale internationale (ISS), a annoncé l'agence spatiale russe Roskosmos.

Lancé à 01H51 GMT samedi par une fusée Soyouz depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, le Progress a atteint la Station en temps record de 3 heures 20 minutes, devenant ainsi "le vaisseau le plus rapide dans l'histoire des vols vers l'ISS", selon Roskosmos. Le vaisseau cargo, dont l'arrimage s'est déroulé de manière automatique, a transporté vers l'ISS du carburant, de l'eau, de l'équipement pour des expériences scientifiques, de la nourriture, des vêtements et des médicaments. La fusée lanceur a décorée de l'image d'un ruban orange et noir de Saint-Georges, à l'occasion des 75 ans de la victoire du peuple soviétique contre les nazis que la Russie va célébrer le 9 mai, a précisé Roskosmos. L'équipage actuel de l'ISS est composé de l'astronaute américain Chris Cassidy et des cosmonautes russes Ivan Vagner et Anatoli Ivanichine.