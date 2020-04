La lutte conjointe menée par l'Algérie et la Chine contre l'épidémie du coronavirus (Covid-19) témoigne une nouvelle fois que les deux pays "frères et amis" entretiennent un "partenariat global stratégique", basé sur une "amitié exceptionnelle et une confiance mutuelle", a relevé dimanche l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, LI Lianhe.

"La Chine et l’Algérie sont des partenaires stratégiques globaux liés par une amitié exceptionnelle.

Face à l’épidémie du Covid-19, la Chine continuera à rester aux côtés de l’Algérie et à fournir du soutien et des aides selon ses capacités", a écrit l'ambassadeur chinois dans une contribution publiée dans la presse nationale.

Rappelant que les deux pays ont mené ensemble une guerre contre le colonialisme et qualifiant le peuple algérien de "vaillant et insoumis", le diplomate chinois a souligné qu'"aujourd’hui, les deux pays poursuivent leur coopération et entraide dans le cadre de la lutte contre le Covid-19".

Il a affirmé que la Chine demeure "convaincue que l’Algérie sortira

victorieuse de la guerre contre cette épidémie".

Dans ce sens, l'ambassadeur chinois a noté que l’évolution de l’épidémie en Algérie est marquée par des "tendances positives" grâce aux mesures prises sous la direction du Président Abdelmadjid Tebboune et aux efforts et sacrifices énormes du peuple algérien ainsi qu'aux soutiens énergiques de pays amis comme la Chine.

L'ambassadeur chinois a tenu également à rappeler dans sa contribution que "l'Algérie a été l'un des premiers pays à fournir des aides urgentes de matériel antiépidémique à la Chine", soulignant à ce propos que "l'Algérie a mobilisé des vols charters pour livrer 500 000 masques médicaux, 300 000 paires de gants médicaux, 20 000 paires de lunettes de protection médicales et d'autres matériels d'aide médicale urgente à la Chine".

"Le président Abdelmadjid Tebboune, a spécialement envoyé un message de soutien à son homologue chinois le Président XI Jinping, pour exprimer le soutien de l'Algérie à la Chine.

Le gouvernement et le peuple chinois garderont cela à l'esprit pour toujours", a souligné M.

Li Lianhe.

A présent, a-t-il poursuivi, "l’Algérie fait face à la même tâche ardue et la Chine n’hésite point à aider son amie de longue date", faisant observer que "la Chine fournit directement des aides urgentes de matériels médicaux à la partie algérienne".

Il a en outre rappelé que la Chine a organisé "plusieurs lots de dons et aides urgents de matériels médicaux pour l’Algérie, composés de masques médicaux, de vêtements de protection médicale, de masques d'isolement médical, de gants médicaux, de réactifs de diagnostic et de respirateurs".

En matière d’achat en urgence de matériels médicaux, la Chine a également fourni à l'Algérie "une assistance considérable, au moment où le monde souffre d’une pénurie globale de ces matériels", ajoutant que la Chine a mené "des échanges importants et continus avec l'Algérie, notamment à travers des visioconférences entre les spécialistes des deux pays et à travers le partage du plan de diagnostic et de traitement des patients infectés par le Covid-19".

Par ailleurs, l'ambassadeur chinois a regretté que "certains pays occidentaux n’aient pas pris de mesures fermes et immédiates comme la Chine ou l’Algérie au début de la propagation de l'épidémie", déplorant les "accusation mensongères" proférées par ces pays contre la Chine pour la désigner comme "bouc émissaire" et lui incomber "la responsabilité" de la propagation de cette pandémie.