LES ANOMALIES DU SPERME

L'infertilité chez l'homme est essentiellement liée à un défaut de nombre, et/ou de mobilité, et/ou de morphologie des spermatozoïdes. Pour avoir une idée, sachez qu'en cas de nombre insuffisant de spermatozoïdes dans le sperme, on parle d'oligozoospermie. En cas d'absence, on parle d'azoospermie. L'infertilité peut également être liée à un défaut de mobilité : on parle alors d'asthénozoospermie. La tératozoospermie concerne les spermatozoïdes présentant une anomalie de morphologie, qui peut concerner toutes les parties (tête, flagelle...) du spermatozoïde. Lors d'un pourcentage élevé de spermatozoïdes, on parle enfin de nécrozoospermie.

D'OÙ VIENNENT CES ANOMALIES ?

Généralement, les examens permettent de mettre en évidence des anomalies mixtes du sperme. Leur origine peut être hormonale, infectieuse, génétique. Elle reste parfois inexpliquée. Voici les principales causes :

- La varicocèle : causée par une dilatation d'une veine au niveau du cordon spermatique. Certains médecins préconisent les techniques d'AMP (assistance médicale à la procréation) comme alternative au traitement chirurgical.

- Les infections : certaines infections agissent sur la qualité du sperme, principalement en entrainant soit une anomalie de production du sperme et/ou une obstruction des vois excrétrices.

- Les causes génétiques. Les principales sont les suivantes : le syndrome de Klinefelter, une affection due à la présence d'un chromosome X supplémentaire ; la mucoviscidose, les délétions (pertes d'un fragment) du chromosome Y (une cause fréquente chez les hommes présentant une azoospermie ou une oligozoospermie) ou encore les translocations chromosomiques, c'est à dire réarrangement chromosomique : un fragment d'un chromosome sur détache et se refixe dans une autre position, sur ce même chromosome ou sur un autre. Ce problème se retrouve chez 2 à 3 % des hommes infertiles.

- Les troubles de l'éjaculation ou de l'érection : l'éjaculation rétrograde est par exemple une cause d'infertilité. Avec elle, le sperme est envoyé non pas vers l'extérieur mais vers la vessie.

- Les troubles hormonaux : certains troubles d'origine hormonale peuvent provoquer des troubles de la fertilité. Parmi eux, on trouve les problèmes de thyroïde, qui sont souvent associés à une baisse de libido et à un trouble de l'érection ; une hyperprolactinémie, qui peut aussi provoquer un écoulement de lait par le mamelon ou un développement des seins ; et une hypogonadisme, c'est à dire une altération de l'axe hypothalamo-hypophysaire, qui affecte la spermatogénèse.

QUE FAIRE EN CAS D'INFERTILITÉ ?

Si vous essayez d'avoir un bébé depuis 1 an ou plus, consultez votre médecin. Celui-ci vous proposera si besoin des examens à réaliser (pour chacun des 2 partenaires), afin de connaître la cause de cette infertilité et vous diriger vers les solutions adéquates. Chaque cas est unique : n'hésitez donc pas à lui poser toutes vos questions. Il est là pour vous renseigner, vous écouter et vous guider étape après étape vers cette grande aventure qu'est la parentalité.