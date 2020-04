Cent-soixante (160) foyers dans la daïra frontalière d’El-Borma (400 km Sud-est d’Ouargla) ont bénéficié d’un raccordement au réseau d’électricité, a-t-on appris vendredi auprès de la direction locale de la Société algérienne de Distribution de l’Electricité et du Gaz (filiale du groupe Sonelgaz).

Il s’agit de foyers situés au niveau de la localité de Roudh El-Baguel et le chef lieu de la commune d’El-Borma, a-t-on précisé, en signalant que l’opération a été concrétisée à travers la pose de 7,6 km de câbles de moyenne tension et de 3,4 km de câbles de basse tension, à la faveur d’une enveloppe de 50 millions DA.

Dotées d’un financement estimé à plus de 820 millions DA, un total de 216 opérations ont été retenues dans le cadre du plan d’investissement de l’entreprise dans le but de renforcer les réseaux électriques et gaziers, tout en améliorant la qualité des prestations dans la wilaya d’Ouargla, a fait savoir la même source.

Ces opérations concernent notamment l’installation de transformateurs électriques, la rénovation d’anciens réseaux terrestres de basse et moyenne tension et le renforcement des réseaux aériens pour améliorer la qualité du réseau et raccorder de nouveaux clients.

Pas moins de 58 transformateurs électriques de moyenne et basse tension ont été mis en service sur un total de 60 programmés pour 2020, indique la même source, ajoutant que ces transformateurs ont porté le nombre global de ces installations énergétiques à 5.199 unités.

Ce plan d’investissement comprend aussi 50 départs électriques de basse tension qui ont été réalisés et mis en service, alors que les travaux de réalisation de 5 autres départs de haute tension (30 kv) ont enregistré un avancement de 50 %, sachant que le nombre total de départs électriques opérationnels a atteint 138 unités.

L’entreprise fait état, en outre, de la réalisation de 5 km de réseau électrique de basse tension, la rénovation de 10 km de câbles souterrains (30 kv) en plus de 101 opérations de réhabilitation des réseaux divers, dont le taux d’exécution à dépassé les 90%.