La pandémie de coronavirus a fait 25.969 morts en Italie, ce qui porte à 192.994 le nombre total d'infections, de décès et de guérisons à ce jour, selon les dernières données publiées vendredi par le département de la protection civile du pays.

Vendredi, 420 personnes ont trouvé la mort, ce qui porte à 25.969 le nombre de décès dans le pays depuis que la pandémie a fait son apparition dans le nord de la Lombardie le 21 février.

Le nombre de décès enregistrés vendredi est le plus bas depuis le 18 mars.

Le nombre total d'infections actives s'est élevé à 106.527, en baisse de 321 cas par rapport à la veille, selon les dernières données publiées dans un bulletin.

Il s'agit de la cinquième baisse quotidienne consécutive du nombre d'infections actives dans le pays. Il y a eu vendredi 3.021 nouvelles infections et 2.922 guérisons de plus que la veille. Le nombre total d'infections, de décès et de guérisons a atteint 192.994.

Depuis le début de l'épidémie, 60.498 personnes se sont rétablies.

Parmi les personnes infectées, 2.173 sont en soins intensifs, soit une baisse de 94 par rapport à jeudi, et 22.068 sont hospit alisées dans des services normaux, soit une baisse de 803.

Les 82.286 autres personnes, soit 77 % des personnes testées positives, sont à l'isolement chez elles. L'Italie a mis en place un dispositif de confinement national le 10 mars pour contenir la pandémie. Ce confinement, qui devrait durer jusqu'au 3 mai, sera suivi d'une "phase 2", se traduisant par "une reprise progressive des activités sociales, économiques et productives", a expliqué le gouvernement.