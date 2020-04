L’hôpital de Tiaret "Youcef Damerdji" s'est équipé jeudi, d’une portique de stérilisation doté de détecteur thermique conçu pour le personnel de plusieurs instances publiques dans le cadre d'efforts concertés pour prévenir contre la propagation du coronavirus.

Le wali de Tiaret, Mohamed Amine Deramchi, qui a présidé la livraison de ce matériel, a indiqué que l'hôpital "Youcef Damerdji" a reçu un des passages de stérilisation conçus par les équipes de formation professionnelle et l’Office national d’assainissement et de la protection civile, où la priorité a été donnée aux passages pour les hôpitaux.

La wilaya de Tiaret et l'hôpital Youcef Damerdji disposent des capacités et moyens de protection qui peuvent sécuriser et protéger les équipes médicales et paramédicales aux premiers rangs pour faire face à l'épidémie de Covid-19, affirmé le wali, déclarant que "leur protection est une des priorités des responsables compte tenu de leurs efforts pour lutter contre l'épidémie." M. Deramchi a fait savoir qu’il existe au niveau des entrepôts et de la pha rmacie centrale des statistiques de ce qui est exploité quotidiennement au profit de cette catégorie pour triompher de la pandémie du coronavirus. Le wali de Tiaret a appelé, par la même occasion, les citoyens de la wilaya à respecter les mesures préventives et à éviter les attroupements et les sorties durant la période de confinement partiel.