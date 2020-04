Un lot d'équipement médical a été remis à l'EPSP Sadoune Rabah de Bouzeguène, à l'extrême-Est de Tizi-Ouzou, par un bienfaiteur de cette localité pour les aider dans la lutte contre la propagation de la pandémie de coronavirus, a-t-on appris vendredi du maire de cette commune, Rachid Oudali.

Ce don constitué d'appareils (défibrillateur avec scope, appareil ECG, autoclave, appareil E.R.C.F, tensiomètres et thermomètres), ainsi que du matériel de protection (gants, gel hydro-alcoolique et combinaisons), permettra à l'hôpital de "mieux gérer son intervention face à cette pandémie", a souligné M. Oudali. Dans un message de remerciement qu'il a adressé au donateur, au nom de la population de cette commune qui a enregistré plusieurs cas positifs au Covid-19, il a lancé un appel à chacun d'apporter sa "contribution pour faire face à la pandémie du Coronavirus, en se conformant, notamment, au respect strict des mesures de confinement et de protection et par une solidarité agissante pour ceux qui le peuvent".

D'autres structures de santé au niveau de la wilaya ont, également, bénéficié d'équipements de v aleur, qui s'ajoutent aux dons de masques visières (bavettes) et de combinaisons et autres moyens de protections qui leurs sont fournis par des citoyens et associations, depuis le début de cette crise sanitaire. C'est le cas de l'EPH de la ville de Tigzirt au Nord de Tizi-Ouzou, qui est la région la plus touchée par cette pandémie au niveau de la wilaya, qui a bénéficié courant de cette semaine d'un analyseur immuno-enzymatique, un appareil permettant d’effectuer différentes analyses et bilans, acquis par un collectif de jeunes de cette localité.

Ce collectif constitué de jeunes de cette région, dont certains sont installés à l'étranger, avait, depuis le début de cette pandémie, réalisé plusieurs opérations de solidarité avec cette structure qu'il a, notamment, doté de plusieurs lots de matériel de protection .