Le laboratoire de recherche énergétique, mécanique et ingénieries de l’Université M'hamed Bougara de Boumerdes a réalisé un prototype de respirateur artificiel, mis mercredi, à la disposition des établissements hospitaliers de la wilaya, a-t-on appris, auprès du recteur de l’université.

Dans une déclaration à l’APS,en marge de la cérémonie de remise de ce prototype de respirateur artificiel au staff médicinal de l’établissement hospitalier de Thenia (Est de Boumerdes), M.Yahi Mustapha a indiqué, qu’il s’agit d’un appareil "respiratoire réalisé aux normes mondiales en vigueur, en guise de contribution de la part du laboratoire de l’université dans l’effort de lutte contre l’épidémie du nouveau coronavirus".

Selon les explications fournies, sur place, par l’équipe de chercheurs, qui ont conçu ce prototype "sa réalisation a été inspirée de modèles en cours, à travers le monde, répondant aux normes internationales en vigueur". Ce prototype, dont d’autres modèles similaires "seront réalisés ultérieurement, aux fin d’équiper d’autres hôpitaux de la wilaya", selon la mê me source, a été conçu par une équipe pluridisciplinaire, avec des matières premières locales, et un soutien de l’université et des services de la wilaya, a-t-on ajouté, sur place.

D’autre part, le recteur de l’université de Boumerdes a également, fait part, toujours au titre des efforts de contribution dans la lutte contre le Covid-19, de la production, par les laboratoires de son établissement, de plusieurs lots de gel hydro alcoolique, qui ont été remis, à titre gracieux, aux services de la wilaya, pour leur distribution au profit des hôpitaux, notamment.

Un laboratoire de la même universite a, par ailleurs, lancé la réalisation d’un prototype de portique désinfectant mobile, fonctionnant à l’énergie solaire, "qui sera remis, dés son parachèvement (à titre gracieux), aux services concernés", a assuré le même responsable. A cela s’ajoute, selon M. Yahi, un autre projet, initié par les laboratoires de recherche de l’université de Boumerdes, visant à transformer la composition chimique du Glutaraldéhyde, de l’état liquide à l’état solide.

Ce composant dans la demande d’homologation sera bientôt introduite auprès de l’Institut Pasteur et de la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, "est d’une importance vitale dans la lutte contre le Covid- 19, eu ég ard à son utilisation dans la désinfection des structures hospitalières, outre sa contribution dans la désinfection de l’air et de l’eau", a souligné le même responsable.