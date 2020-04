La NASA va lancer cet été un rover Perseverance (Mars 2020), à destination de la planète Mars, ce qui marquera le coup d'envoi d'une mission de retour d'échantillons martiens à bord d'une fusée conçue pour les besoins de l'opération, selon le site d'informations spatiales Spaceflight Now.

Cette mission, qui s'étalera sur une dizaine d'années, comprendra plusieurs éléments réalisés par la Nasa et l'ESA (Agence spatiale européenne), dont une fusée utilisée pour quitter Mars avec, à son bord, des dizaines d'échantillons martiens.

Dans le cadre de la mission de retour d'échantillons que préparent la Nasa et l'Agence spatiale européen, le site d'informations spatiales Spaceflight Now a dévoilé de nouvelles informations sur le Mars Ascent Vehicle (MAV). Il s'agit de la fusée qui sera utilisée pour envoyer en orbite martienne les échantillons de la planète ayant été récupérés par le fetch rover de l'agence spatiale européenne. Sauf imprévu, la Nasa prévoit de lancer en 2026 le Sample Retrieval lander, sur lequel seront installés le MAV et le Fetch rover de l'Agence spatiale européenne. Le lander se posera à proximité de Perseverance dont le lancement est toujours prévu cet été.

Le Fetch rover de l'ESA récupérera les échantillons de la Planète rouge collectés par le rover Perseverance qui les aura logés dans un container à 36 tubes d'échantillons de la taille d'un stylo. Le container sera ensuite installé sur le MAV qui le lancera en orbite d'où il sera récupéré par l'Earth Return Orbiterde l'ESA. Un mécanisme enfermera le container à l'intérieur d'un système de bio-confinement avant de le ramener sur notre Planète. Le lancement MAV, qui n'est pas prévu avant la mi-2029, sera observé par les rovers Perseverance et Fetch. Cette mission de retour d'échantillons martiens est un préalable avant l'envoi d'une première mission habitée à destination de Mars. En effet, la poussière martienne est un sujet de préoccupation majeur au sein des agences spatiales désireuses d'envoyer des Hommes sur Mars. Etonnement, malgré plusieurs décennies d'exploration robotique de cette planète, on ne connait toujours pas sa composition chimique exacte ni les risques que sont susceptibles d'encourir les astronautes à son contact. D'où la nécessité qu'elle soit davantage étudiée.