L'entreprise aérospatiale privée américaine SpaceX a mis en orbite mercredi son septième groupe de 60 satellites Starlink.

Ils ont été lancés par la fusée Falcon 9, qui a décollé à 15h30, heure de l'Est des Etats-Unis, du complexe de lancement 39A (LC-39A) du Centre spatial Kennedy de la NASA en Floride.

Après séparation des étages de la fusée, le premier étage de Falcon 9 est retourné se poser sur la barge de récupération autonome "Of Course I Still Love You", stationné dans l'océan Atlantique. Un peu plus tard, SpaceX a confirmé le déploiement réussi de ses 60 satellites Starlink. Le premier étage de Falcon 9 avait déjà servi pour le premier vol de la capsule Dragon 2 vers la Station spatiale internationale (ISS), pour le lancement de la mission de la Constellation RADARSAT (MCR) et pour la quatrième mission Starlink, selon SpaceX.