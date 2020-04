Déjà diffusés à titre expérimental et devant connaître leur lancement effectif la semaine prochaine, selon un programme déterminé, ces cours concernent toutes les filières d’enseignement, dont les sciences économiques, sociales, humaines et les lettres, a précisé à l’APS le directeur du Centre universitaire, Abdelghani Bouchoucha.

Outre ces cours qu’animeront les enseignants du Centre via sa plateforme numérique, sont programmés d’autres cours sur les ondes de la radio locale pour toucher également les étudiants vivant en zones enclavées et dépourvues du service de l’Internet, et ce, en vue de leur venir en aide, à l’instar de leurs collègues dans les autres régions.