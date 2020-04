Des équipes de recherche ont retrouvé le corps d'un guide népalais qui accompagnait quatre Sud-Coréens tués par une avalanche trois mois plus tôt dans l'Himalaya, a annoncé la police népalaise samedi.

Un mur de neige s'était abattu sur le groupe à environ 3.200 mètres d'altitude près du camp de base de l'Annapurna le 17 janvier, mais les risques d'avalanche et les fortes chutes de neige avaient jusqu'à présent rendu impossible une véritable opération de recherches.

La police, qui a pu revenir dans la zone vendredi, a retrouvé le corps du guide après avoir repéré un sac émergeant de la glace en train de fondre.

Le chef de la police du district de Kaski, Dan Bahadur, n'a pas été en mesure de dire quand des recherches reprendraient pour retrouver les autres membres du groupe.

"La neige est toujours très épaisse à l'endroit où nous pensons que se trouvent les corps.

Nous sommes toujours en train de discuter de ce que nous allons faire", a-t-il déclaré.

Des milliers d'alpinistes et randonneurs se rendent chaque année au Népal, notamment dans la région de l'A nnapurna, qui a attiré plus de 170.000 visiteurs en 2018.