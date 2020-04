La prise en charge de personnes sans domicile fixe (SDF) de la wilaya d’Oran reste l’une des préoccupations des responsables chargés du secteur de l’action sociale, notamment en cette période de crise sanitaire induite par le Covid-19.

La Direction locale de l’action sociale et de la solidarité (DASS) et ses partenaires ont procédé, depuis quelques semaines, au ramassage et à l’accueil de cette frange de la société au niveau du centre d’hébergement du SAMU social, implanté au niveau du quartier populaire de Haï Mahieddine (ex-Eckmulh), comme le souligne à l’APS, son responsable.

Dernièrement, 113 personnes des deux sexes ont été prises en charge au niveau de cette structure relevant de la DAS. Dans une première étape, un groupe de 33 personnes a été orienté vers ce centre durant la période allant du 22 au 31 mars dernier tandis que 80 autres personnes avaient rejoint le premier groupe entre le 1er au 12 avril courant, comme l’avait précisé Mohand Améziane Fedala.

Pour empêcher la propagation de la pandémie, les personnes accueillies sont soumises aux mesures de confinement sanitaire décidées par les pouvoir p ublics.

Une équipe assure un suivi médical et psychologique des pensionnaires qui bénéficient de bonnes conditions d’hébergement et de restauration les mettant à l’abri de tout risque. Parallèlement, les sorties nocturnes et les opérations de ramassage se poursuivent chaque soir, à la recherche d’autres personnes sans domicile fixe pour les diriger vers le centre d’accueil. "Notre objectif est de ne laisser aucune personne vivre dans la rue.

Nous assurons à ces individus un abri et nous voulons les protéger des dangers du Coronavirus et ceux de la rue", explique Mohand Améziane Fedala.

En dépit de toutes conditions de confort et de la couverture médicale dont ils bénéficient, certains pensionnaires préfèrent quitter le service pour se retrouver dans la rue.

"Nous nous efforçons à les ramasser une nouvelle fois pour leur permettre de dormir au niveau du centre", ajoute le même responsable.

Il a précisé que le centre accueille trois catégories de SDF: ceux ayant des problèmes familiaux et se retrouvent malgré eux dans la rue, puis les malades mentaux qui deviennent violents lorsqu’ils ne prennent pas leurs médicaments et enfin les personnes souffrant d’addictions qui sont les plus agressives.

Plusieurs partenaires sur le terrain

Après leur confinement, les SDF sont soumis à un contrôle médical avant leur orientation vers des centres spécialisés relevant du secteur de l’action sociale et de la solidarité, implantés à travers la wilaya d’Oran, comme "Dar Er-Rhama" ou les hospices pour personnes âgées.

"Les SDF âgés de plus de 60 ans sont placés à Dar Er-Rahma ou au centre pour personnes âgées, conformément à la règlementation. Ceux en conflit avec leurs familles, une équipe du SAMU social entreprend des démarches en vue de réconcilier ces parties et de réintégrer ces pensionnaires au foyer familial ", indique le même responsable. D’autres sont reconduits à leur wilaya d’origine comme c’est le cas dernièrement pour 25 SDF ramassés à Oran.

Actuellement, cette démarche s’avère difficile à entreprendre en raison de la pandémie et les dispositions du confinement empêchant les déplacements de personnes. "Normalement, la période de prise en charge des SDF au niveau du centre ne dépasse pas les 72 heures.

Ils sont orientés ensuite vers d’autres structures d’accueil. Cette procédure n’est pas respectée en raison de cette crise sanitaire du Covid-19", fait constater Mohand Améziane Fedala. De son coté, le président du comité local du Croissant rouge algérien (CRA) estime que "les SDF ne désirent pas demeurer dans des centres d’accueil.

Ils sont habitués à vivre dans la rue et ne peuve nt cloitrés dans des centres notamment ceux souffrants d’addictions". Dans ce contexte, Larbi Benmoussa appelle les autorités locales à dégager un espace plus vaste à mettre à la disposition de la DAS ou du CRA pour servir de lieu où les SDF pourront passer la nuit, bénéficier de repas chauds, de moyens d’hygiène et d’un suivi médical.

Il a ajouté que "le CRA est disposé à contribuer à l’équipement de ce lieu et à mobiliser ses bénévoles pour encadrer les actions de prise en charge de cette catégorie".

Enfin, le commissariat de wilaya des Scouts musulmans algériens (SMA) a procédé à la distribution de 100 repas chauds et des bavettes aux SDF avant de les ramasser pour un confinement sanitaire et au lancement des opérations de désinfection des lieux qu’ils occupaient dans la rue.

Il est également prévu la distribution de moyens d’hygiène individuelle, après la fin de la période de confinement.