Vous vous endormez chaque soir sans problème mais pourtant vous avez le sentiment que la fatigue vous colle à la peau toute la journée ? Peut-être que votre sommeil n'est pas aussi réparateur que vous l'imaginez. Zoom sur certains signes qui montrent que votre sommeil n'est pas vraiment au top.

VOUS CARBUREZ AU CAFÉ TOUTE LA JOURNÉE

Si le premier geste au réveil est de vous préparer un double expresso et que vous ressentez un réel besoin de boire du café pendant la journée pour rester concentré sur ce que vous faites, ce "besoin de caféine" est sans doute le signe que vous ne dormez pas bien.

Le souci, c'est que boire beaucoup, de café pendant la journée entraîne chez certaines personnes la sécrétion de cortisol (l'hormone du stress), ce qui nuit à la qualité du sommeil.

Une étude a révélé que consommer de la caféine 6 heures ou 3 heures avant de se mettre au lit perturbe le sommeil et réduit même le temps d'endormissement d'une heure. Bref, vous buvez trop de café donc vous dormez mal, ce qui provoque de la fatigue et vous incite à boire à nouveau du café... Et si vous le remplaciez par de la chicorée ?

VOUS VOUS RÉVEILLEZ AVEC LA BOUCHE SÈCHE OU LA MIGRAINE

Inutile de blâmer les pollens ou les aliments que vous avez mangé la veille au soir. Ces signes peuvent indiquer que vous souffrez d'apnée du sommeil. Cet arrêt respiratoire répété plusieurs fois par nuit engendre peu à peu fatigue et somnolence pendant la journée. Sans compter qu'il provoque un stress cardiovasculaire. Le Journée national de l'apnée du sommeil, le 10 octobre prochain, pourrait être l'occasion de vous faire dépister.

VOUS AVEZ SOUVENT ENVIE DE FAIRE PIPI LA NUIT

Même si vous avez la capacité de vous rendormir aussitôt, ces petits passages nocturnes aux toilettes ont des répercussions sur votre journée. Selon les urologues, les personnes qui se lèvent la nuit pour faire pipi sont, en moyenne, 24% moins performants au travail que celles qui dorment comme des bébés. La prochaine fois que vous voyez le médecin, faites vérifier votre tension artérielle car se lever fréquemment la nuit pour faire pipi peut être un signe d'hypertension.

VOUS PRENEZ DU POIDS SANS RAISON

Si l'aiguille de la balance a tendance à se diriger vers le haut alors que vous n'avez pas modifié votre régime alimentaire, c'est sans doute que vous manquez de sommeil. Selon certains chercheurs, un manque de sommeil réduit le niveau de leptine de notre organisme (l'hormone qui signale la satiété au cerveau et supprime l'appétit) et augmente le taux de ghréline (l'hormone qui stimule la faim). Maintenant que vous savez que votre sommeil n'est pas de bonne qualité, testez dès ce soir ces remèdes de grand-mère pour mieux dormir ou ces recettes naturelles pour trouver un bon sommeil sans tranquillisant.