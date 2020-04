LES SYMPTÔMES NOCTURNES

Le premier et principal symptôme est bien évidemment le ronflement. On le retrouve chez tous les apnéiques : c'est un ronflement sonore (entre 80 et 100 dB soit l'équivalent d'un aboiement de chien), qui s'arrête soudainement avant de reprendre bruyamment. C'est l'épisode d'apnée.

L'envie fréquente d'uriner est un autre symptôme. En effet, pour répondre à l'afflux sanguin, le cœur produit une hormone (ANF) dont la fonction est de permettre l'élimination du sel par les reins... ce qui provoque la fabrication d'urine et l'envie de faire pipi.

Autres symptômes nocturnes : sommeil agité, mouvements du corps, réveil en sursaut avec sensation d'étouffement, salivation, sueurs nocturnes, absence de rêves.

LES SYMPTÔMES DIURNES

Le signe principal que l'on constate dès le réveil est la somnolence, liée à la fragmentation du sommeil. Dans la journée, cela peut entrainer des pertes de mémoire, des troubles de l'attention et un manque de concentration. Ces "coups de pompe" se manifestent plus particulièrement dans les situations monotones (conduite automobile, réunion, spectacle).

Les céphalées matinales (maux de tête) sont un autre symptôme, provoqué par le déficit d'oxygène (donc l'excès de gaz carbonique dans le sang) qui accompagne chaque apnée du sommeil.

Autres signes pendant la journée : caractère dépressif, troubles de la mémoire, troubles de la libido, irritabilité.

COMMENT FAIRE LE DIAGNOSTIC ?

C'est souvent au cours d'une consultation avec le médecin pour des problèmes de fatigue ou suite à un accident de voiture provoqué par de la somnolence en pleine journée que le diagnostic d'apnée du sommeil est évoqué. Le médecin a alors à sa disposition un test permettant de déterminer le degré de somnolence diurne. En fonction des résultats il va proposer au patient une polysomnographie (un examen qui enregistre au cours de la nuit le rythme cardiaque, le rythme respiratoire ainsi que le nombre et la durée des apnées du sommeil) pour déterminer s'il s'agit d'un syndrome des apnées obstructives du sommeil et quelle est sa sévérité.