Les travaux de réhabilitation de la toiture de l’ancienne mosquée Sidi Lakhdar de Constantine seront réceptionnés "d’ici au mois d’août 2020", a annoncé vendredi, à l’APS, le responsable de l’entreprise chargée du chantier, Farid Zarafi.

Le chantier de réhabilitation de la toiture de la mosquée Sidi Lakhdar et son annexe de l’association caritative pour l’éducation et l’enseignement, (la première madersa ouverte par cheikh Abdelhamid Benbadis), sera achevé "dans le courant du mois d’août prochain", a-t-il précisé , affirmant que toutes les procédures administratives relatives au lancement de cette opération ont été validées par le chef de l’exécutif local. A ce titre, M. Zarafi a rappelé que des instructions ont été adressées la semaine passée par le wali, Ahmed Abdelhafid Saci, lors de sa visite à la mosquée, à l’entreprise qu’il représente, à l’effet de reprendre "dans les meilleurs délais" les travaux des toitures de la mosquée et de l’association caritative pour l’éducation et l’enseignement pour préserver les deux structures des aléas clima tiques, en attendant la relance du chantier de restauration de l’édifice, construit en 1743. Un nouveau cahier des charges sera élaboré pour la reprise des travaux de réhabilitation de l’ancienne mosquée Sidi Lakhdar, à l’arrêt depuis des années, et une nouvelle entreprise "qualifiée et spécialisée" sera désignée pour relancer ce chantier, avait annoncé dernièrement le wali lors d’une visite effectuée à ce lieu de culte, pan de l’histoire de la ville et du combat acharné du Cheikh Abdelhamid Benbadis contre le colonisateur. La mosquée Sidi Lakhdar dont les travaux de réhabilitation ont été lancés en 2014 dans le cadre des préparatifs de l’événement, "Constantine, capitale 2015 de la culture arabe", avant d’être interrompus, fut construite en 1743, sous le règne du bey Hassan ben Hocine, et est considérée comme un des lieux de culte à grande valeur architecturale avec ses colonnes de marbre galbées et ses élégants chapiteaux sculptés, affirment les spécialistes. A la veille de la célébration de la Journée du Savoir (Yaoum El Ilm) le 16 avril de chaque année, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait ordonné notamment de restaurer les vieilles mosquées , dont la mosquée Sidi Lakhdar de Constantine . A Constantine, onze (11) mosquées dont celle de Sidi Lakhdar et huit (8) zaouïas étaient concernées par les travaux de réhabilitation, lancés en 2014, dans le cadre des préparatifs de la manifestation culturelle et la plupart des chantiers est actuellement à l’arrêt pour des problèmes que l’administration locale qualifiait de "technique".