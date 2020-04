L'attaquant suédois du Milan AC (Serie italienne de football) Zlatan Ibrahimovic, ne sait toujours pas si, à 38 ans, il poursuivra l'aventure avec le club lombard la saison prochaine, dans un entretien accordé vendredi à la chaîne Eurosport.

"J'ai un contrat avec Milan pour l'instant, donc on doit d'abord voir comment les choses finissent là-bas, si elles finissent d'ailleurs. Il n'y a pas de décision officielle pour l'instant.

J'ai toujours dit que je voulais jouer aussi longtemps que possible, mais je veux apporter quelque chose à l'équipe, pas simplement un gars qui joue parce que je suis qui je suis.

Si j'appartiens à une équipe, je dois être performant donc on verra", a-t-il indiqué.

Ibrahimovic, vit, depuis le mois dernier, dans son pays, où le confinement n'est pas en vigueur.

Il s'entraîne à Stockholm avec Hammarby, le club dont il détient 25 % des parts.

Arrivé en provenance des Los Angeles Galaxy (MLS) lors du mercato d’hiver pour un contrat de six mois, Ibrahimovic avait répondu à l’appel des "Rossoneri" lancé notamment par Zvonimir Boban, chargé de la direction spor tive, et Paolo Maldini, directeur technique du club. Mais le retour de flammes aura été bref. La possibilité d'occuper une nouvelle fonction de manager, en collaboration avec son agent Mino Raiola, du côté de Stockholm, ferait son chemin dans l'esprit du Suédois, avait indiqué en mars dernier le quotidien italien la Gazzetta dello Sport.