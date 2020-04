" L'objectif de tout joueur, c'est de porter le maillot de son équipe nationale un jour. Et lorsqu'on voit qu’on ne compte que sur des joueurs évoluant à l’étranger, cela ne peut qu’affecter moralement le joueur local " a indiqué Rabah Madjer, estimant qu'ils sont nombreux à n'être pas assez considérés.

En revanche, Madjer, un des artisans du premier titre africain de l’Algérie en 1990 à Alger, n’a pas caché sa satisfaction des résultats actuels de la sélection algérienne, sous l'ère du sélectionneur Djamel Belmadi qui l'avait remplacé en 2018, après son limogeage.

" Nous espérons que l'équipe restera à ce niveau pour réaliser une bonne CAN en 2021 et aller le plus loin possible en Coupe du Monde en 2022 ", a souhaité, l’ancien capitaine des Verts et troisième meilleur buteur de son histoire.

Madjer a estimé d'autre part, que le travail de son successeur (Belmadi) est " très bon", et le sacre africain, le second de l'Algérie, remporté l'été dernier en terre égyptienne devant le Sénégal (1-0), est amplement mérité, surtout le parcours sans faute de l'équipe qui renferme des joueurs de qualité.