L'Union européenne de handball (EHF), a annoncé vendredi sa décision d'annuler les tournois de qualification pour le Mondial 2021 en Egypte (14-31 janvier) en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), tout en dévoilant la liste des qualifiés se basant sur le classement du dernier 2020, disputé en janvier dernier en Suède, en Autriche, et en Norvège.

Il s'agit de la France, de la Slovénie, de l'Allemagne, du Portugal, de la Suède, de l'Autriche, de la Hongrie, de la Biélorussie, de l'Islande, de la République Tchèque. La Croatie, la Norvège et l’Espagne étant déjà qualifiés.

Pour l’Euro féminin 2020, les quatre matchs restant pour se qualifier sont annulés, de la même manière que chez les hommes, sont automatiquement qualifiées les équipes suivantes : France, Russie, Pays-Bas, Roumanie, Suède, Hongrie, Monténégro, Allemagne, Serbie, Espagne, Slovénie, Pologne, République Tchèque et Croatie.

La Norvège et le Danemark étaient déjà qualifiés en tant qu’organisateurs. Le tirage aura lieu le 18 juin 2020 à Vienne.

En ce qui concerne les qualifications pour l’ Euro masculin 2022, la France, l’Allemagne, la Norvège, le Portugal, la Slovénie et la Suède joueront leur tournois de qualifications du 6 au 9 janvier 2021, soit juste avant le départ pour le Mondial en Egypte.

L’EHF communiquera les détails des tirages le 16 juin 2020. Les tournois de qualification olympique masculins et féminins sont quant à eux reportés par l’IHF au printemps 2021, sans date précise puisque l’organisation de ces compétitions ne relève pas de l’IHF.