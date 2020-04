L'équipe féminine suisse, Bigla-Katusha, a annoncé vendredi qu'elle se sent "en danger", suite aux intentions de désengagement de ses deux partenaires, consécutivement à l'arrêt des courses.

La formation suisse, très internationale, car elle compte 8 nationalités différentes parmi les 13 cyclistes qui composent son effectif, notamment, l'Américaine Leah Thomas.

Le manager de l'équipe a expliqué avoir "reçu une lettre du partenaire principal, Bigla, indiquant que la société souhaitait retirer 100 % de ses paiements à l'équipe".

Pour sa part, "l'autre partenaire-titre de l'équipe, Katusha, a déjà refusé de verser des fonds à l'équipe au cours du dernier mois". L'équipe, classée dixième mondiale l'an passé, a précisé être engagée à 100 % à poursuivre son activité lorsque les compétitions reprendront et espérer que "les deux partenaires seront disposés à poursuivre les discussions pour négocier la meilleure voie à suivre et assurer la survie" du groupe.

Cette alerte intervient au lendemain de l'annonce par l'UCI (Union cycliste internationale) de la mise en oeuvre d'un accord-cadre conclu entre la fédération intern ationale et les représentants des coureurs et des équipes.

"Cet accord permet aux équipes confrontées à de graves difficultés financières dans le contexte actuel de pandémie de prendre les mesures nécessaires à leur survie tout en préservant les droits de leurs coureurs et de leur personnel.

Cette mesure avait déjà été introduite pour le cyclisme professionnel masculin", a mentionné l'UCI.

Le calendrier de la première division féminine (UCI Women's WorldTour) a été durement touché par la pandémie de coronavirus, a souligné la fédération internationale.

Une seule course a pu avoir lieu jusqu'à présent à sa date prévue (Cadel Evans GORR, le 1er février).

Selon l'UCI, un groupe de travail doit annoncer, au plus tard le 15 mai, une nouvelle version du calendrier du World Tour féminin.