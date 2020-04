Cette opération a eu lieu à travers 71 campagnes de solidarité avec cette catégorie de la société dans le cadre de l'opératiob "couffin des nécessiteux", menée par les membres des SMA depuis le 17 mars dernier dans toutes les communes de la wilaya, a précisé à l’APS Mohamed -Zine Kalmamene .

Aussi, 6.399 sacs de semoule ont été distribués au profit des familles démunies dans les régions enclavées, par les éléments des groupes des SMA, a-t-il fait savoir.

Les groupes des SMA de la wilaya de Batna avaient procédé dans le cadre de la sensibilisation sur le Covid-19 à la distribution de 7.840 bavettes pour les employés des établissements de santé (médecins, paramédicaux, et agents de nettoiement), selon le même responsable.

Les campagnes de solidarité organisées en cette conjoncture exceptionnelle ont été marquées par la distribution de 15.050 prospectus d ’orientation et d’information sur le nouveau coronavirus et la concrétisation de 123 opérations de désinfection dans des établissements publics, des polycliniques et quartiers, a indiqué la même source. Quarante (40) groupes des SMA composés de 607 éléments ont participé aux différentes opérations de bénévolat organisé à travers la wilaya (242 opérations de sensibilisation et 75 actions de solidarité), a-t-on ajouté, affirmant que ce genre d’initiative se poursuit.