Décalées en raison de la crise sanitaire, les enchères pour attribuer aux opérateurs télécoms en France une partie des fréquences nécessaires aux réseaux mobiles 5G pourront se dérouler soit fin juillet, soit en septembre, a déclaré mercredi le président du régulateur du secteur.

"Aujourd'hui il y a deux principaux scénarios: le premier serait de pouvoir conduire les enchères à la fin du mois de juillet et le deuxième ce serait en septembre", a déclaré Sébastien Soriano, auditionné par des sénateurs. "Pour l'instant nous n'avons pas définitivement arbitré ces calendriers qui dépendent de la vitesse de sortie de confinement", a-t-il ajouté.

En raison de la crise sanitaire, les enchères initialement prévues le 21 avril ont été décalées par le régulateur. Elles doivent permettre d'attribuer 11 blocs de fréquences. L'Etat espère tirer de l'opération au minimum 2,17 milliards d'euros, mais le montant pourrait in fine être bien plus élevé. M. Soriano a également été interrogé sur les rumeurs prêtant à la 5G un rôle dans la propagation du nouveau coronavirus, qui ont conduit dans certains pays à des a ctes de vandalisme sur des antennes mobiles. "Entre gens rationnels, on est bien conscient que la 5G n'a aucun rapport avec le coronavirus. Pour autant, ces liens qui sont faits et cette agressivité, nous devons l'ente dre", a-t-il répondu. "Personnellement, je l'intègre comme une angoisse vis-à-vis de la technologie, qui peut être ressentie comme subie par nos concitoyens, comme quelque chose qui les agresse. Il faut entendre le message subliminal envoyé aux pouvoirs publics et au marché" et apporter "des preuves tangibles sur le fait que les pouvoirs publics ne sont pas simplement des passe-plats du marché mais qu'ils s'assurent que les technologies se développent dans l'intérêt des gens", a-t-il développé.

La procédure d'attribution des fréquences fait également l'objet de multiples recours, de la part d'un syndicat qui lui reproche de ne pas être assortie d'obligations en termes d'emploi, mais surtout d'associations inquiètes d'un impact de la 5G sur la santé et l'environnement.