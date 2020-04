Le groupe français de paiements électroniques Ingenico anticipe une baisse de 20% sur un an de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre du fait de la crise du coronavirus, qui le pousse à geler les embauches et à recourir largement au chômage partiel, a-t-il annoncé jeudi.

Sur l'ensemble de l'année 2020, le groupe, plombé par le confinement qui vide les magasins de leurs clients et empêche les achats de voyages sur internet, prévoit une baisse des ventes (organique) "à un chiffre, dans la fourchette moyenne à haute", soit d'entre 5% et 9% environ. Au premier trimestre, Ingenico -que son concurrent français Worldline projette de racheter pour constituer un géant de taille mondiale- a vu ses ventes grimper de 4% sur un an. Sous pression pour réduire ses coûts, Ingenico compte procéder à "un gel complet des embauches incluant (les) remplacements", recourir au chômage partiel dans plusieurs pays (France, Belgique, Royaume-Uni, Norvège, Autriche et Taïwan), geler complètement les voyages ou encore parvenir à "30% de réduction sur les services sous-traitants", a-t-il indiqué. L'entreprise assur e cependant s'efforcer de maintenir à taux plein les salaires fixes de tous ses employés en chômage partiel. Au prix d'un effort supplémentaire sur les coûts de 100 millions d'euros, s'ajoutant à l'effort de réduction déjà en cours, Ingenico compte diminuer ses coûts de 13% et prévoit de maintenir sa rentabilité pendant l'année.

Sa marge d'exploitation (au sens de l'EBITDA, excédent brut d'exploitation) devrait ainsi être supérieure à 21% du chiffre d'affaires en 2020, soit un niveau très légèrement supérieur à celui de 2019 (20,9%), selon Ingenico.