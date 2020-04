Ce nom provient de "Tianwen" (questions célestes ou questions au ciel), poème long écrit par Qu Yuan (340-278 av. J.-C.), l'un des plus grands poètes de la Chine antique.

Dans "Tianwen", Qu Yuan lance une série d'interrogations en vers concernant le ciel, les étoiles, les phénomènes naturels et le monde, exprimant ses doutes sur certains concepts traditionnels et faisant preuve d'esprit de recherche de la vérité.

Selon l'ANEC, toutes les missions d'exploration planétaire futures seront nommées Tianwen par série, représentant la persévérance de la nation chinoise dans la recherche de la vérité et dans l'exploration de la nature et de l'univers.

L'ANEC a également révélé le logo des missions d'exploration planétaire de la Chine, avec la lettre C représentant la Chine, la coopération internationale et la capacité d'entrer dans l'espace. La Chine envisage de lancer la sonde martienne en 2020, visant à accomplir l'orbitage, l'atterrissage et le sondage en une mission.

La Chine a fixé la Journée de l'espace du pays le 24 avril 2016 en commémoration du lancement de son premier satellite Dongfanghong-1 dans l'espace le 24 avril 1970. Cette année marque le 50e anniversaire de la première entrée du pays dans l'espace.

Les nombreuses activités organisées à l'occasion de la Journée de l'espace sont devenues une vitrine permettant au public chinois et au monde de mieux comprendre les progrès aérospatiaux de la Chine. D'après Zhang Kejian, chef de l'ANEC, au cours des 50 dernières années, les ingénieurs et scientifiques de l'espace de Chine ont surmonté de nombreuses difficultés et réalisé un développement aérospatial à travers l'innovation indépendante.

L'ANEC est disposée à travailler ensemble avec la communauté internationale pour apporter de nouvelles et plus grandes contributions dans l'exploration des mystères de l'univers et dans la promotion du bien-être de l'humanité sur la base de l'égalité, des bénéfices mutuels, de l'utilisation pacifique et du développement inclusif, a noté M. Zhang.