Les étudiants de la résidence universitaire El Hadaiek 7 de la wilaya de Skikda ont lancé, sous la supervision de la direction des œuvres universitaires, une nouvelle émission culturelle intitulée "Likae Essabiâ" via le réseau social Facebook, a indiqué, jeudi, le directeur local des œuvres universitaires, Khaled Benkara.

A ce propos, le même responsable a précisé à l’APS que cette émission devrait aborder de nombreux sujets liés à la vie estudiantine, à travers la présentation de conférences animées par des docteurs et des professeurs sur des sujets d'actualité dans divers domaines (religieux, national, scientifique ou historique).

Il a ajouté que cette initiative permettra de présenter diverses contributions des étudiants dans divers domaines, littéraire et scientifique, tout en abordant les idées susceptibles de hisser le niveau de leurs aspirations. Pour sa part, le professeur Mohamed Kari, directeur de la résidence universitaire Hadaiek 7 a déclaré que cette émission est "une fenêtre culturelle via Facebook qui donnera aux étudiants la possibilité de pa rticiper à divers sujets".

Il a souligné que cette initiative "première du genre" vise à ouvrir un espace culturel électronique pour l'étudiant afin de lui permettre de dévoiler ses talents et ses capacités dans diverses spécialités scientifiques et littéraires. Le premier numéro de cette rencontre culturelle virtuelle a été animé par le Dr. Smail Gourari, membre du Conseil scientifique de la direction des affaires religieuses et des wakfs de Skikda qui a abordé le sujet de "La place de la science dans l'Islam".