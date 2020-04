Les services de la sûreté de la wilaya de Batna ont récupéré 2.190 pièces archéologiques, une arme à feu de fabrication artisanale et une quantité de drogues dans deux opérations distinctes, a indiqué jeudi, la cellule de communication de ces services.

Dans la première opération, la brigade mobile de la police judiciaire Batna-1 a interpelé cinq personnes âgées entre 26 et 35 ans en possession des pièces archéologiques et de l’arme à feu artisanale, selon la même source. Dans la seconde opération, la brigade de recherche et d’intervention a saisi 1,259 kg de kif traité, des armes blanches et un montant de 544.000 DA en possession de trois (3) personnes âgées de 23 à 30 ans, interpelées au quartier Bled Zedam de la cité populaire Bouakal de la ville de Batna, a-t-on précisé.

Les mis en cause seront déférés devant la justice au terme des procédures d’enquête, est-il noté.