Le représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies, Zhang Jun, a mis en garde jeudi contre le projet présumé d'Israël d'annexion en territoire palestinien occupé.

La Chine est très préoccupée par le plan présumé d'Israël d'annexion en territoire palestinien occupé, qui va à l'encontre du droit international et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, a déclaré Zhang Jun.

"Nous exhortons les parties concernées à s'abstenir de prendre de telles mesures unilatérales", a-t-il indiqué lors d'une réunion virtuelle du Conseil de sécurité. Dans son exposé au Conseil de sécurité, Nickolay Mladenov, Coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient, a déclaré que les deux principaux partis politiques en Israël ont signé lundi un accord de coalition pour former un gouvernement et sont convenus de faire avancer l'annexion de certaines parties de la Cisjordanie, à partir du 1er juillet 2020.

L'Autorité palestinienne a averti qu'elle annulerait la mise en oeuvre de tous les accords bilatéraux si cette décision était prise, a déclaré M. Mladenov.

M. Zhang a demandé aux parties concernées de respecter l'appel du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en faveur d'un cessez-le-feu mondial et de s'abstenir de toute acte unilatéral qui aggraverait les tensions.

Les parties concernées devraient cesser toutes les activités de colonisation et mettre un terme à la démolition de maisons palestiniennes et à la destruction de biens palestiniens. Des mesures devraient également être prises pour prévenir la violence contre les civils, a souligné M. Zhang.