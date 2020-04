La Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) a appelé mercredi, à des efforts collectifs pour lutter contre l'augmentation des violences contre les femmes en Afrique pendant le confinement destiné à lutter contre la pandémie de Covid-19.

"Nous devons tous redoubler d'efforts envers une tolérance zéro à l'égard des violences faites aux femmes à l'heure où nous luttons contre cette pandémie dévastatrice", a déclaré la secrétaire exécutive de ce bloc régional, Stergomena Lawrence Tax. Citant le récent cri d'alarme d'ONU Femmes, elle a indiqué que certains pays, en particulier ceux fortement touchés par le Covid-19, ont enregistré une augmentation de 30% des cas de violence domestique et d'environ 33% des appels d'urgence pour violences faites à l'égard des femmes.

Mme Tax a exhorté les pays membres de la SADC à chercher ensemble comment autonomiser et protéger durablement les femmes et les filles contre ces violences. "Grâce à des efforts et à un engagement collectifs, nous pouvons éviter à notre société une double crise à la fois du Covid-19, et de s violences faites aux femmes, ainsi que les conséquences profondes qui y sont associées", a-t-elle dit.