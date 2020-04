Les footballeurs évoluant dans le championnat d'Espagne de football pourraient commencer à subir des tests de dépistage du coronavirus dès le 28 avril, en vue d'une éventuelle reprise de l'entraînement et des compétitions, a indiqué une source proche du dossier.

Ces tests donneront un aperçu de la situation actuelle du football espagnol, dans le cadre de la volonté de la Ligue de reprendre l'entraînement prochainement dans des conditions de sécurité maximale pour les joueurs.

Un peu plus tôt dans la journée, Rafael Ramos, président de l'Association espagnole des médecins des équipes de football, avait lui aussi déclaré à la radio Cope que « l'idée, selon La Liga, est que des tests soient effectués les 28 et 29 avril».

La reprise du sport de compétition en Espagne et notamment la Liga de football, serait déterminée par le ministère de la Santé, a déclaré le ministre espagnol de la Culture et des Sports José Manuel Rodriguez Uribes.

Avant l'arrêt du championnat espagnol en mars dernier, le FC Barcelone occupait la tête du classement avec 2 longueurs d'avance sur son rival de toujours le Real Madrid à 11 journées de l'épilogue.