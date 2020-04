L’international algérien Yacine Brahimi a fait partie de l’équipe type du FC Porto, lors de la dernière décennie, a révélé jeudi le Onze Mondial.

Aujourd’hui joueur d'Al Rayyan SC d’Arabie Saoudite (depuis 2019), Brahimi avait figuré dans la composition habituelle du FC Porto, articulée dans un 4-3-3 assez offensif, avec un trio d'attaque qui rendra les supporters nostalgique.

En cinq de présence avec le FC Porto depuis 2014, Yacine Brahimi (30 ans) a gagné des titres, mais aussi de l’expérience, au niveau européen.

Aux côtés de James Rodriguez, Hulk et Falcao, le champion d’Afrique algérien avait toujours tenu son rôle de meneur et surtout de dribbleur dans une écurie portugaise qui fait partie des plus grands clubs du monde et surtout réputée pour son art de s’attacher les services de bons joueurs pour assurer des titres.

D’autres joueurs de renom figurent parmi le onze de la décennie des Dragons, à l’instar du célèbre gardien espagnol Iker Casillas ou encore Ivan Marcano, revenu au Portugal l'été dernier après un passage à la Roma.

Voici par ailleurs, le onze-type du FC Porto durant le s dix dernières années: Iker Casillas, Alex Sandro, Ivan Marcano, Maicon Pereira Roque, Danilo Pereira, Herrera Héctor Miguel, Joâo Moutinho, James Rodriguez, Givanildo Vieira de Sousa « Hulk « et Radamel Falcao.