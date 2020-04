Le dispositif actuel de confinement appliqué dans neuf (09) wilayas soumises au confinement partiel à partir de 15h00, sera désormais en vigueur de 17h00 à 07h00 du matin, alors que la mesure de confinement total dans la wilaya de Blida est levée pour être soumise au régime de confinement partiel de 14h00 à 07h00 du matin, et ce à partir du 1er jour du mois de Ramadhan qui débute vendredi, ont indiqué jeudi le services du Premier ministre dans un communiqué.

"Après concertation avec le Comité scientifique et l’autorité sanitaire sur l’évolution de l’épidémie du COVID-19, faisant ressortir une stabilisation de la situation sanitaire, Monsieur le Premier ministre, et après accord de Monsieur le Président de la République, a procédé à la signature d’un Décret Exécutif portant assouplissement des horaires de confinement sur le territoire national, à partir du 1er jour du mois de Ramadan.

Ces mesures consistent en : La levée de la mesure de confinement total dans la wilaya de Blida, qui sera désormais soumise au régime du confinement par tiel de 14h00 de l’après midi à 07h00 du matin.

L’aménagement des horaires de confinement pour les neuf (09) wilayas soumises au confinement partiel à partir de 15h00, qui seront désormais en vigueur de 17h00 à 07h00 du matin.

Il s’agit des wilayas d’Alger, Ain Defla, Médéa, Sétif, Oran, Tizi Ouzou, Tipaza, Bejaia et Tlemcen.

Le maintien des horaires de confinement partiel pour le reste des wilayas de 19h00 à 07h00 du matin", précise le communiqué.

"Ces allégements ont été décidés pour soutenir nos citoyens, qui ont fait preuve de vigilance et d’un effort louable en respectant en toute responsabilité, individuelle et collective, les mesures de prévention édictées par les pouvoirs publics, ce qui a permis jusque-là, de contenir et de limiter la propagation de l’épidémie.

Néanmoins, il reste à déplorer des comportements d’indiscipline qu’il y a lieu de réduire, car s’ils perdurent, le risque de contamination et par conséquent le nombre d’hospitalisations et de décès évolueront d’une manière dangereuse, ce qui pourrait amener les pouvoirs publics à revoir ces mesures d’allégement, car il y va de la sécurité des citoyens et du pays tout entier.

Le Gouvernement réitère ses appels aux citoyens à demeurer vigilant et continuer à observer, avec rigueur, les mesures d’hygiène, de distanciation soc iale et de protection, qui demeurent la solution idoine pour endiguer cette épidémie.

L’aménagement ou le maintien du dispositif de confinement dépendra de l’évolution de la situation épidémiologique.

Ainsi, une stabilisation de la situation permettra aux pouvoirs publics d’envisager des mesures supplémentaires d’allégement en matière de confinement sanitaire", ajoute le communiqué.