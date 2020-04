Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé jeudi une réunion du gouvernement, en visioconférence, consacrée à plusieurs secteurs, indique un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral: "Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présidé, le jeudi 23 avril 2020, une réunion du gouvernement, en visioconférence, consacrée à: L’examen de deux projets de décrets exécutifs relatifs au secteur de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

L’examen d’un projet de décret exécutif relatif au secteur de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière.

La présentation d’une communication du ministre du commerce sur le système numérique pour le suivi de l’approvisionnement et de l’encadrement du marché en produits de base durant la crise sanitaire actuelle (Pandémie du coronavirus).

La présentation d’une communication du ministre de la micro entreprise, des start-up et de l’économie de la connaissance sur la relance du dispositif de soutien et de l’emploi des jeunes (ANSEJ) par le biais du programme RESTART.

Le gouvernement a entendu un exposé du ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire relatif à la présentation de projets de décrets exécutifs fixant le nombre et la délimitation des délégations communales des communes de Bir El Djir et de Gdyel (wilaya d’Oran).

Ces deux projets de décrets exécutifs, qui sont pris en application de l’article 136 du code communal, ont pour objet de fixer le nombre de délégations communales ainsi que l’espace territorial des communes de Bir El Djir et de Gdyel.

A cet effet, la commune de Bir El Djir disposera de cinq (5) délégations communales et celle de Gdyel de trois (3) délégations communales.

Cette organisation administrative prévue pour les grandes communes caractérisées par une forte densité démographique et une configuration géographique et urbaine particulière sera de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions de service public et des exigences du développement local.

Le gouvernement a entendu un exposé du ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière relatif à la présentation du projet de décret exécutif relatif aux mesures exceptionnelles destinées à la facilitation de l’approvisionnement du marché national en produits pharmaceutiques, en dispositifs médicaux et en équipement de détection en riposte à la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Le projet de décret exécutif propose des mesures de facilitation douanière en faveur des opérations d’approvisionnement du marché national en produits, fournitures et équipements nécessaires à la prévention et à la lutte contre la pandémie du coronavirus (Covid-19).

En outre et eu égard à la conjoncture sanitaire, les opérateurs économiques seront autorisés à importer, pour leurs propres besoins exclusivement, les moyens de protection individuelle (tels que les masques) et les produits et équipements nécessaires à la désinfection des lieux de travail.

Le gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre du Commerce sur le système numérique pour le suivi de l’approvisionnement et de l’encadrement du marché en produits de base durant la crise sanitaire actuelle.

Il s’agit d’un système d’information numérisé qui a pour objet le suivi des approvisionnements du marché national en produits alimentaires jugés essentiels en prévision du mois de Ramadhan qui coïncide cette année avec la crise sanitaire Covid-19.

Les objectifs visés à travers la mise en place de ce système d’information portent notamment sur la création d’une banque de données sur les activités agro-alimentaires, à l’effet d’assurer le suivi quotidien des niveaux de stocks d e matières premières et de produits de large consommation sur l’ensemble du territoire national.

Le gouvernement a suivi une présentation de Monsieur le ministre de la micro-entreprise, des start-up et de l’économie de la connaissance sur la relance du dispositif de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ par le biais du programme RESTART.

Le programme "RESTART " a pour but d’apporter une meilleure visibilité sur l’état des projets soutenus par le programme ANSEJ à travers un diagnostic rigoureux du dispositif, des bénéficiaires et des résultats enregistrés.

Les principaux objectifs attendus de ce programme visent à : corriger les dysfonctionnements constatés, appuyer et encourager les micro-entreprises qui ont honoré leurs engagements envers le dispositif ANSEJ et envers les banques, relancer les promoteurs en cessation d’activité".