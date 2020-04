Les Nations-Unies ont salué les mesures "courageuses" prises par l'Algérie dans la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, dès la déclaration des premiers cas de contaminations, en optant notamment pour l'instauration du confinement total ou partiel sur tout le territoire.

"L'Algérie, comme tous les autres pays affectés par le Covid-19, a adopté une série de mesures pour contenir l'épidémie.

Une des mesures courageuses décrétées par le Président de la République est l'instauration du confinement total ou partiel sur tout le territoire", a souligné, dans une contribution rendue publique mercredi, le Coordonnateur résident du Système des Nations Unies en Algérie, Eric Overvest.

Il a relevé que "cette mesure, qui reste à ce jour le moyen le plus efficace pour endiguer la propagation du virus, vient appuyer le Plan de riposte à la menace de l'infection coronavirus (Covid19) élaboré par le Ministère de la Santé qui s'articule sur la surveillance de l'infection, la prise en charge de cas suspects, le dispositif de prise en charge des malades, le dépistage, la protection, le s mesures d'hygiène et les procédures de veille".

Le gouvernement algérien "a adopté des mesures d'urgence pour limiter l'impact économique et social ainsi que des actions de solidarité à l'endroit des catégories affectées par la pandémie", a-t-il rappelé.

A cet égard, le système des Nations Unies en Algérie "salue les mesures prises par le gouvernement Algérien engagé dans la lutte contre la propagation de la maladie dès la déclaration des premiers cas de contaminations".

"Au moment où nous sommes confinés chez nous, une armée infatigable des personnels de santé est en première ligne de cette guerre contre l'ennemi invisible, le Covid19", a relevé M.Overvest, mettant en avant que "des femmes et des hommes mobilisés de jour comme de nuit pour soulager les souffrances des malades, rassurer les cas suspects et leurs familles, et dispenser la bonne information sur les médias".

Le Système des Nations Unies en Algérie "rend un vibrant hommage à tous ceux qui travaillent au péril de leurs vies pour préserver les nôtres (...) et salue également l'élan de solidarité et l'engagement de la société civile, qui s'est spontanément mobilisée et organisée pour sensibiliser et assister les personnes en situation de vulnérabilité", a-t-il indiqué également.

Il a fait savoir que "cet élan de solidarité, ancré dans l'ADN du peuple algérien, témoigne du degré de la conscience et de l'engagement collectif pour venir à bout de la crise sanitaire et de ses conséquences socio-économiques".