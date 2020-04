La Société algérienne de fabrication de véhicules de marque Mercedes Benz (SAFAV-MB) d'Ain Bouchekif (wilaya de Tiaret) relevant du ministère de la Défense nationale (MDN) a livré jeudi 1.031 véhicules à des instances et entreprises publiques et privées.

Le Directeur général de SAFAV MB, Karim Kharoubi, a indiqué à la presse, que 1.031 véhicules de différents types, classes et utilisations ont été livrés à des organismes et entreprises publiques et privés, dont le ministère de la Défense nationale, la Direction générale de la Sûreté nationale, la Direction générale de la protection civile, le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, l'administration pénitentiaire et un nombre d'hôpitaux.

Ce quota, jugé important, comprend, a-t-il souligné, 504 véhicules terrain classe C et 527 véhicules classe Sprinter, précisant que la direction centrale du matériel du ministère de la Défense nationale a reçu 430 véhicules (4x4 classe C et sprinter).

Le quota comprend également 118 véhicules tout terrain destinés à la lutte contre les incendies et 30 autres Sprinter livrés à la Direction générale de la protection civile, 200 bus de transport scolaire reçus par des représentants du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, 14 ambulances de classe Sprinter pour les hôpitaux de Constantine, Bejaia, Tizi Ouzou et 10 véhicules pour l'administration pénitentiaire reçus par le ministère de la Justice, a signalé Karim Kharoubi.

Le restant des véhicules pour le transport de marchandises et de personnes et les ateliers mobiles ont été livrés à des entreprises privées, a-t-il ajouté, déclarant que ce quota s’ajoute à 7.600 véhicules tout terrain, 19.000 véhicules sprinter produits par SAFAV-MB d'Ain Bouchekif depuis son entrée en production en 2014.