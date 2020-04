Des détachements de l'Armée Nationale Populaire (ANP) ont arrêté mercredi trois éléments de soutien aux groupes terroristes à Oran et Ghardaïa, indique jeudi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, des détachements de l'ANP ont appréhendé, le 22 avril 2020, trois (3) éléments de soutien aux groupes terroristes à Oran en 2e Région Militaire et Ghardaïa en 4e Région Militaire", précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP "a arrêté, en coordination avec les services des Douanes à Chlef en 1e Région Militaire, cinq (5) narcotrafiquants et saisi 50 kilogrammes de kif traité et deux (2) véhicules touristiques, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a intercepté en coordination avec les services de la Sûreté Nationale de la wilaya de Béchar en 3e Région Militaire, deux (2) narcotrafiquants en leur possession 8960 comprimés psychotropes" ajoute le communiqué.

Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie Nationa le "ont arrêté à Rélizane/2eRM et Batna/5eRM, quatre (4) narcotrafiquants et saisi 16 kilogrammes de kif traité, alors que d'autres éléments de la Gendarmerie Nationale ont appréhendé, à Skikda en 5e Région Militaire, deux (2) individus et saisi un pistolet automatique et un fusil de chasse".

Par ailleurs, des détachements de l'ANP "ont intercepté, lors d’opérations distinctes menées à Tindouf en 3e Région Militaire, Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar en 6e Région Militaire, 39 individus et saisi sept (7) véhicules tout-terrain, 14 groupes électrogènes, 14 marteaux piqueurs, trois (3) détecteurs de métaux et un téléphone satellitaire, tandis que neuf (9) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen", conclut le communiqué.