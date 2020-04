Treize (13) bureaux de poste temporaires ont été ouverts dans six (6) communes à forte densité urbaine de la wilaya de Guelma pour verser l’allocation de solidarité du ramadhan et consolider les mesures de prévention contre la propagation du nouveau coronavirus, a appris l’APS mardi auprès des services de la wilaya.

Ces bureaux ont été ainsi ouverts à Guelma, Bouchegouf, Oued Zenati, Medjaz Sfa, Héliopolis et Belkheir dans une mesure d’allègement de la pression sur les bureaux existant et de limitation des contacts interpersonnels.

Réservés exclusivement au versement de cette allocation de solidarité, ces bureaux renforcent temporairement les 57 bureaux de poste opérationnels dans les 34 communes de la wilaya, selon la même source.

L’organisation de l’opération de versement de l’allocation associera des équipes d’encadrement formées par des représentants du Croissant rouge algérien (CRA), des Scouts musulmans algériens (SMA), d’associations locales et des cellules communales, est-il indiqué.