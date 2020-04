L’Algérienne des eaux (ADE) de Souk Ahras a consacré 57 287 m3 d'eau potable pour approvisionner, à partir du mois du ramadan, 449 731 habitants de la wilaya sur un total de 509.428 âmes, a affirmé, mardi, à l’APS, la responsable de la communication, Nabila Lamouchi.

Selon la même responsable, ce volume compte 30 567 m3 d’eaux superficielles et 26 720 m3 d'eaux souterraines à partir du bassin de Taoura et des forages profonds situés dans plusieurs communes de la wilaya.

Elle a également déclaré que la ville de Souk Ahras sera approvisionnée quotidiennement à raison de 27 565 m3, dont 21 565 m3 à partir du barrage de Ain Dalia et 6 000 m3 par jour à partir des eaux souterraines, tandis que la moyenne d’approvisionnement des foyers du chef-lieu de wilaya atteindra 136 litres par habitant et par jour.

La même source a souligné que le volume restant sera réparti entre 20 communes sur les 26 que renferme la wilaya, dont 7 000 m3 d'eau par jour seront distribués au profit de la population de la ville de Sédrata, la deuxième plus grande concentration urbaine de la région, et 4 700 m3 p our la commune de M’daourouch, et 3 000 m3 pour Taoura. La responsable de la communication de l’ADE a relevé, en outre, que 40% de la population de la wilaya est approvisionnée en eau quotidiennement et 60% une fois tous les deux jours. Par ailleurs, le réseau de distribution d'eau potable de Souk Ahras, d'une longueur de 1 669 km, a fait l’objet d’opérations d’assainissement, de nettoyage ainsi que le chaulage de 100 réservoirs à travers les communes, en plus de l’éradication des "points noirs" et les fuites d'eau potable, avec 1 133 fuites traitées depuis début janvier 2020.