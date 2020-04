L’initiative vise à permettre aux élèves de classes de fin de cycles primaire, moyen et secondaire de rattraper le retard dans leur cursus scolaire, induit par le confinement sanitaire de prévention contre le nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on expliqué. Ces cours, dont les enregistrements ont été entamés au niveau de la radio locale par des enseignants du secteur de l’Education, concernent plusieurs matières prévus aux examens de fin de cycle (5ème année primaire, BEM et Baccalauréat), a affirmé le directeur de l’Education de la wilaya, Saad Kesra. Les séances qui seront radiodiffusées dès cette fin de semaine à partir de 10h00, concernent six (6) matières du cycle primaire, tandis que les élèves du moyen bénéficieront dans une première phase de cours de soutien dans les langues arabe et anglaise et en physique, et ceux de fin de cycle secondaire dans les langues arabe, fr ançaise et les sciences physiques, avec des rediffusions selon un programme arrêté avec les responsables de la Radio, a-t-il précisé. Les enregistrements des cours concernant les autres matières se dérouleront à partir de la semaine prochaine et seront émises des l’achèvement de la radiodiffusion des premières séances (52 minutes), assure M.Kesra. De nombreux élèves et parents d’élèves ont salué l’initiative qui entre dans le cadre de la prise en charge de cette catégorie, en cette conjoncture exceptionnelle de pandémie de Covid-19.