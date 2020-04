Le géant de l'internet, Yandex, a lancé un service de dépistage gratuit du nouveau coronavirus pour les habitants de Moscou, épicentre de l'épidémie en Russie, où les autorités revendiquent un fort taux de dépistage.

Yandex, créateur du moteur de recherche éponyme et d'autres services populaires, a lancé cette initiative dans le cadre de l'"alliance contre le coronavirus" créée en mars entre des entreprises du numérique et desindustriels, avec le soutien financier du Fonds souverain, qui rassemble des réserves de l'Etat russe.

Le service, qui proposait à l'origine des tests de dépistage à domicile aux personnes âgées de 65 ans ou plus, s'est ouvert cette semaine à tous.

Selon Yandex, plusieurs milliers de personnes demandent à bénéficier chaque jour du service, financé par Yandex et par des dons de particuliers et d'entreprises. Les tests sont effectués par des laboratoires privés, tandis que le Fonds souverain a aidé à l'homologation des tests et des laboratoires autorisés à les analyser.

La Russie connaît ces deux dernières semaines une flambée de nouvelles infections au Covid-19, avec 57.999 cas et 513 morts officiellement enregistrés mercredi.

Les autorités russes revendiquent l'un des taux de dépistage les plus élevés au monde, avec 2,2 millions de tests effectués depuis le début de l'épidémie selon les chiffres officiels.

La fiabilité de ces tests a toutefois été critiquée, notamment au début de l'épidémie. "Il y a eu une période où ils n'étaient pas de très bonne qualité. Aujourd'hui, la qualité a augmenté de près de moitié et la couverture a augmenté, tout comme, naturellement, le taux de détection", a relevé le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, lors d'une réunion avec le président Vladimir Poutine.