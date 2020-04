L'OMS et l’Union internationale des télécommunications (UIT), avec le soutien du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), sont prêtes à collaborer avec des entreprises de télécommunication pour envoyer des SMS contenant des informations sur le nouveau coronavirus, ajoute la même source.

Ces messages parviendront à des milliards de personnes qui ne peuvent pas se connecter à Internet pour y chercher des informations, selon le site officiel de l'OMS.

Cette collaboration débutera dans la région Asie-Pacifique avant d’être étendue au monde entier, a fait savoir la même source.

L'OMS, estime que 3,6 milliards de personnes ne disposent d’aucune connexion, et vivent pour la plupart dans des pays à revenu faible, où à peine deux personnes sur dix en moyenne ont accès à Internet.

Il s’agit, selon l'Organisation onusienne de la santé, de communiquer à toute personne, quel que soit son niveau de connectivité, des messages sanitaires vitaux. Cette initiative s’appuie sur les efforts actuellement déployés pour diffuser des messages sanitaires dans le cadre de l’Initiative BeHealthy BeMobile de l’OMS et de l’UIT.

L'OMS, a noté d'autre part, que les soignants ont recours à la télémédecine pour poser des diagnostics tandis que les hôpitaux ont besoin d’être connectés pour coordonner et trier les patients.

La pandémie de Covid-19 est la première de l’histoire humaine dans laquelle les technologies et les réseaux sociaux sont utilisés à très grande échelle pour que les personnes restent en sécurité, productives et connectées sans être physiquement en contact, a ajouté la même source.