Un programme riche en activités artistiques sera mis en ligne par le Théâtre régional d'Oran "Abdelkader Alloula" (TRO) durant les soirées du mois de Ramadhan, a-t-on appris mardi du directeur de cette structure culturelle, Mourad Senouci.

Il s'agit d'un programme "virtuel" qui permettra au TRO de maintenir le contact à distance avec son public, conformément aux mesures de prévention en vigueur en cette conjoncture sanitaire marquée par la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus, a précisé à l'APS M. Senouci.

"Plusieurs spectacles seront rediffusés dans ce cadre sur toutes les plateformes sociales du TRO, dont le site web, la page Facebook, la chaîne Youtube et l'application mobile", a-t-il expliqué.

Le public adulte aura droit, ainsi, à cinq oeuvres théâtrales produites par le TRO, intitulées "El-Ghalta" de Mourad Miliani, "El-Fehla" d'Ali Nacer, "El-Balaout" de Hadjouti Boualem, "Maaroud Lel Hawa" de Mohamed Bakhti, et "Ledjoued" du regretté dramaturge Abdelkader Alloula (1939-1994).

Les enfants auront, quant à eux, plaisir à découvrir ou revoir des pièces à succès avec jeux de marionnettes, dont "El-Houta Wa El-Djirène" de Medjahri Missoum, "Kalaat Nour" de Belkeroui Abdelkader, et "Pinnocchio" de Bensmicha Kada. La littérature algérienne est également mise à l'honneur dans ce programme qui prévoit la rediffusion de trois rencontres déjà animées au TRO par des romanciers à l'instar d'Amine Zaoui, Wassiny Laaredj et Leila Aslaoui.

Les mélomanes, eux, seront conviés à un concert de musique spirituelle de Leila Borsali, repris de la soirée qu'elle avait animée l'année dernière sur la scène du TRO. En outre, des reportages-vidéos invitant à la découverte de plusieurs édifices historiques d'Oran seront aussi présentés durant ce Ramadhan qui coïncide avec la célébration du mois du patrimoine (18 avril-18 mai), a relevé M. Senouci.