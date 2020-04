L’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (Icesco) a lancé un prix du court métrage destiné à stimuler la créativité dans le cadre de son initiative "la culture à distance", a annoncé l’organisation sur son site Internet.

Le prix vise à "soutenir les efforts de tous les Etats membres et de la communauté internationale face à la pandémie du Covid-19", explique l'organisation.

Ouvert à tous les genres cinématographiques, le prix récompense les trois premières meilleures oeuvres qui devront recevoir des récompenses de 8.000, 6.000 et 4.000 USD, ajoute-t-on.

D'une durée maximale de quatre minutes, les films en compétition devront porter sur le patrimoine, la santé, l'environnement ou encore sur le quotidien des enfants au temps de coronavirus.

La remise des prix est prévue lors d’une cérémonie spéciale au siège de l'organisation à Rabat (Maroc), indique l'organisation.