" La FIFA a décidé de créer, comme premières mesures la création d’un fonds d’aide lié à COVID-19 et une libération de la quote-part relative au programme Forward 2.0 avant les délais impartis", a indiqué la FAF sur son site officiel.

Cette décision intervient à la suite d’une réunion tenue, mardi, par skype, entre les présidents des Fédérations de l’UNAF (Algérie, Tunisie, Maroc, Egypte et Libye) et le directeur régional de la division Associations de la FIFA pour l’Afrique et les Caraïbes, Veron Mosengo-Omba, et le secrétaire général adjoint Mattias Grafstrom.

" Aussi la FIFA va annoncer de nouvelles mesures et instructions en direction des associations membres afin de faire face à cette situation", conclut l'instance.

Le président de la FAF, Khireddine Zetchi a exposé sur la situation sanitaire en Algérie, chiffres à l’appui et celle du football depuis l’arrêt de s compétitions. Lors de cette réunion, plusieurs sujets ont été débattus, notamment les aspects financiers et l’impact de la crise du Coronavirus sur les clubs et les fédérations.

Les représentants de la FIFA ont tenu à rappeler les décisions prises par l’instance internationale du football et les orientations de son président Gianni Infantino, pour une sortie de crise et la prise en charge de toutes les problématiques, dont celles juridiques liées aux contrats des joueurs.

Il a été rappelé également le principe de laisser la latitude à chaque association de prendre les mesures nécessaires, notamment en ce qui concerne le retour progressif à l’activité et à la compétition footballistique, en fonction des données sanitaires et des décisions qui seront prises par les gouvernements de chaque pays.

Enfin, les représentants de l’instance faitière ont informé les présidents des fédérations que de nouvelles décisions seront prises dans les prochains jours et seront portées à ces dernières, leur permettant ainsi de faire face à cette crise sans précédent.