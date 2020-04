La crise environnementale qui touche la planète exige aussi l’attention du monde "de toute urgence", alors que tous les regards sont tournés vers la pandémie du Covid-19, a affirmé le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Selon le site officiel de l'ONU, M. Guterres a relevé à l'occasion de la Journée internationale de la Terre nourricière, célébrée le 22 avril, que si l’impact du nouveau coronavirus est à la fois "immédiat et effroyable".

"Nous devons unir nos forces pour sauver des vies, atténuer les souffrances et adoucir les terribles conséquences économiques et sociales de cette crise", a-t-il souligné.

Pour le chef de l'ONU, il existe aussi "un autre problème qui exige notre attention de toute urgence : la crise environnementale qui touche notre planète". "Les gaz à effet de serre, tout comme les virus, ne respectent pas les frontières nationales", a-t-il dit.

"La biodiversité est en fort déclin.

Les dérèglements climatiques sont tels que nous approchons du point de non-retour", a rappelé le chef de l’ONU, appelant à "une action décisive" pour protéger la planète du nouveau coronavirus mais aussi des dérèglements climatiques, qui menacent l’existence même de l’humanité. La crise que nous traversons actuellement, a déploré M. Guterres, "est l’occasion d’une prise de conscience inédite.Nous devons mettre à profit les mesures prises pour surmonter la pandémie afin de poser des bases solides pour notre avenir".

Le Secrétaire général de l'ONU, a proposé six actions liées au climat, "qui nous aideront à façonner" la reprise et les travaux à venir, dont la création de nouveaux emplois et de nouvelles entreprises dans le cadre d’une transition propre et écologique, outre des emplois verts et des projets durables qui contribuent à la protection de l’environnement et du climat.

M. Guterres a également plaidé pour que les "les pollueurs commencent à payer pour la pollution dont ils sont responsables", appelant à tenir compte des risques liés au climat et des possibilités offertes en la matière aussi bien dans le système financier que dans tous les aspects de l’élaboration des politiques publiques et du développement des infrastructures.

M. Guterres a exhorté la communauté internationale, "à œuvrer ensemble, dans la cohésion", appelant en cette Journée internationale de la Terre nourricière, à "unir nos voix pour exiger un avenir sain et résilient pour l’humanité c omme pour la planète".