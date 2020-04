Une série d'activités virtuelles autour de l'œuvre du romancier espagnol Miguel de Cervantès sont au programme de l'ambassade d'Espagne en Algérie jusqu'à jeudi dans le cadre de la «semaine du livre en ligne», indique l'institut Cervantès d'Alger.

Organisée par l'Ambassade d'Espagne en Algérie et l'Institut Cervantès, la semaine du livre a été adaptée en version virtuelle, après les mesures prises pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus. Des séances de lectures à travers une plateforme numérique ainsi qu'une vidéo sur la ville de naissance de Miguel de Cervantès devront être accessibles sur la page Facebook de l'institut, ajoute-t-on. La tradition annuelle de la «lecture continue du Quichotte» devra elle aussi être perpétuée virtuellement. Chaque année au mois d'avril, l'Institut Cervantès organise «la semaine du livre» et «La route de Cervantès», une circuit pédagogique retraçant le parcours du célèbre auteur de Don Quichotte, à Alger. Miguel de Cervantès a vécu captif à Alger de 1575 à1580. L'Ambassade d'Espagne avait lancé le concours «Espa?a Men Darna» (L’Espagne de ma maison) des meilleur es photos «prises de la maison ou du lieu de confinement», sous le thème général de la mémoire, de la connaissance de la langue et de la culture espagnole ou du lien émotionnel avec l'Espagne.