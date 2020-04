La Fédération algérienne de basket-ball (FABB) a sollicité l'avis des clubs et des ligues sur la suite à réserver aux différentes compétitions nationales, dont la Super-Division messieurs et la Nationale 1 dames, a-t-on appris de l'instance fédérale.

Cette consultation intervient suite à la correspondance du ministère de la Jeunesse et des sports, qui a décidé du prolongement de l'arrêt de toutes les activités sportives et la fermeture de toutes les infrastructures sportives, à cause de la pandémie du Coronavirus (COVID-19). Les clubs et ligues soumettront leurs propositions quant à une éventuelle poursuite de la saison en cours, ou un arrêt définitif de la saison. Les championnats d'Algérie de basket-ball, Super-Division messieurs et Nationale 1 dames, sont interrompus depuis le 13 mars dernier après la décision des pouvoirs publics de l'arrêt de toutes les activités sportives et la fermeture de toutes les infrastructures sportives.